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Українська авіація завдала 9 ударів по окупантах

Знищені 4 райони скупчення особового складу ворога.

Українська авіація завдала 9 ударів по окупантах
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

За добу Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по окупантах РФ: 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах російського війська, — йдеться у зведенні Генштабу.

"Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль росіян", — повідомляє Гештаб ЗСУ.

Нагадаємо, українські бійці дронами уразили 11 одиниць ворожої техніки. Вартість ураженої техніки складає більш 6,5 млн доларів.

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