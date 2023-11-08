Українська авіація завдала 9 ударів по окупантах

За добу Авіація Сил оборони завдала 9 ударів по окупантах РФ: 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах російського війська, — йдеться у зведенні Генштабу.

"Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль росіян", — повідомляє Гештаб ЗСУ.

Нагадаємо, українські бійці дронами уразили 11 одиниць ворожої техніки. Вартість ураженої техніки складає більш 6,5 млн доларів.