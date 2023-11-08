Росія вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П по одному з цивільних суден на Одещині

Армія РФ вдарила протирадіолокаційною ракетою Х-31П в напрямку одного з портів Одещини. Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт. Три члени екіпажу громадяни Філіппін поранені, лоцман загинув.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Відомо, що ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли воно заходило в порт. Троє членів екіпажу, які є громадянами Філіппін, поранені, один з них — госпіталізований.

Фото: Сили оборони Півдня

"Росія вкотре підтвердила статус країни-терористки міжнародного масштабу", — зазначили в Силах оборони півдня.

Відомо, що РФ випустила ракету з літаків тактичної авіації в Чорному морі.

Нагадаємо, через обстріл припортової інфраструктури Одещини зруйновані зерносховища. Через влучання ракети у склад, де зберігалося зерно, загинули двоє людей.