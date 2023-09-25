Уночі 25 вересня ворог атакував Одещину 19 "Шахедами" та 2 надзвуковими ракетами "Онікс". Росіяни також застосували 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху. Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти. Сили ППО збили 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів". Внаслідок атаки є влучання у портову інфраструктуру, зруйновані зерносховища. Через влучання ракети у склад, де зберігалося зерно, загинули двоє людей.

Фото: Сили оборони півдня

Сили оборони Півдня повідомили о 6:16, що 19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" збили сили та засоби ППО. По 1 "Калібру" було знищено над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна більшість – в небі над Одещиною.

Ворог влучив у припортову інфраструктуру: суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. "Оніксами" зруйновано зерносховища.

Фото: Сили оборони півдня

Унаслідок падіння уламків дронів були пошкоджені та загорілися складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також зайнялася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовані. Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло. Травмована жінка, їй надали медичну допомогу.

Об 12:29 стало відомо, що внаслідок російської нічної атаки є загиблий, ще одна людина не виходить на зв’язок.

"У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

О 13:06 Кіпер уточнив, що під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.

Фото: Сили оборони півдня

Нагадаємо, вночі 23 вересня дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.