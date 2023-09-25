РФ протягом доби атакувала 10 областей України, на Херсон скинула дві авіабомби

По Чернігівській області за добу ворог провів вісім обстрілів (142 вибухи). Застосував міномети, артилерію, ракетні системи залпового вогню. Бив по громадах Чернігівського та Новгород-Сіверського районах. В одному із сіл Новгород-Сіверської громади внаслідок вибухів пошкоджене авто. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

Уночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів з міномету. Без наслідків. Вчора протягом дня рашисти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено два приватні будинки.

У Дніпропетровській вночі в області через падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава; полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих. Вчора вдень росіяни вгатили по Нікопольському району. Під удар ворожої артилерії потрапила Марганецька громада. Зайнялась суха трава. Пожежу оперативно приборкали рятувальники. Люди не постраждали.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили крилату ракету типу "Калібр". Сьогодні вранці ворожі артилерійські обстріли булі по Очакову. Минулося без постраждалих.

У Луганській на Новолюбівку рашисти спрямували два фосфорно-магнієві боєприпаси, через що сталося займання сухої трави навколо населеного пункту. У сусідньому Невському зафіксовано 10 вибухів, село під постійним вогнем росіян. Вчора ворог також завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Невському. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 145 обстрілів (543 снарядів).

У Харківській протягом минулої доби авіаційного удару зазнала Чернещина. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 16 населених пунктів: Одноробівка, Баранівка Богодухівського району, Вовчанськ, Вільхуватка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове. Вчора в районі Андріївкі внаслідок наїзду на вибуховий пристрій при проведенні польових робіт підірвався автомобіль КАМАЗ. 62-річний водій госпіталізований до обласної лікарні з пораненнями.

У Запорізькій за минулу добу рашисти здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах області. 129 артобстрілів прийшлися по території Левадного, Преображенки, Ольгівського, Чарівного, Червоного, Малої Токмачки, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток та інших міст та сіл на лінії вогню. Ворог атакував Гуляйполе, Новоданилівку й Новодарівку із БпЛА, обстріляв із РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, також зафіксовано п'ять авіаударів по Оріхову й Малій Токмачці. Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 22 обстріли. Під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: Новоселівка Перша, Авдіївка, Орлівка, Шахтарське, Зарічне, Олександропіль, Курахівка, Курдюмівка, Торецьк, Північне. Пошкоджено 12 житлових будинків, три ЛЕП, господарча споруда, трактор, цивільний автомобіль. За добу по області двоє людей загинуло.

Одеську вночі рашисти атакували ударними безпілотниками та двома типами ракет. На жаль, є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. В нежитловій висотці у Одесі спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано. Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

У Херсонській сьогодні вночі ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. На ранок рашисти вдарили з авіації по населених пунктах Ольгівка та Львове. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.За минулу добу по області противник здійснив 87 обстрілів (497 снаряди), з них по Херсону – шість обстрілів. Російські військові поцілили у райони 23 населених пунктів області; територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі, територію та споруди заводів у Херсоні. Також рашисти вдарили з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Її особа встановлюється. Травмований поліцейський 1990 року народження. Також ушкодження різного ступеню отримали 48-річний чоловік та 60-річна жінка. Усі постраждалі доставлені до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу. Ще один авіаудар – по селу Львове. Загинув чоловік 67 років. Окупанти завдали чергового удару по середмістю Херсона. Люди, які просто йшли до магазину, зараз у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Ще троє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік та 41-річна жінка, отримали легкі травми. І будуть лікуватися амбулаторно. Ворог скинув на місто Херсон дві авіабомби. Однією поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою – по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. Внаслідок скиду КАБ на одне з підприємств Херсона травмовано людину. Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці.Всього за добу через російську агресію дві людини загинули, ще 11 – дістали поранення.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 276 270 військових, за минулу добу – близько 420 осіб.