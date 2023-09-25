Генштаб: РФ утримує в прикордонних районах війська, щоб не допустити перекидання оборонців у райони активних боїв

Також росіяни здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність із порушенням державного кордону України, застосовують БпЛА для уточнення положення наших військ та обстрілюють українські населені пункти зі своєї території.

Росіяни упродовж минулого тижня здійснили понад 100 ракетних ударів, 430 авіаударів, здійснили близько 340 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ударів по всій території Україні залишається високою. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу Павло Ковальчук.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському напрямках, де тривають важкі бої", – зазначив він.

За тиждень було понад 180 бойових зіткнень. Росіяни намагаються витіснити наші війська із займаних позицій. Сили оборони України також ведуть наступальні дії та мають певні успіхи. Росіяни чинять опір, але зазнають втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без змін. На Слобожанському та Сіверському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Утримує в межах Брянської, Курської та Бєлгородської областей три угруповання військ, щоб не допустити перекидання наших військ у райони активних боїв. Також росіяни здійснюють диверсійно-розвідувальну діяльність із порушенням державного кордону України, застосовують БпЛА для уточнення положення наших військ та обстрілюють українські населені пункти зі своєї території.

Ворог намагається виявити слабкі місця на Куп'янському напрямку, але наступальних дій там не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області.



На Бахмутському напрямку ворог намагався витіснити оборонців та відновити втрачене положення. Безуспішно намагався прорвати оборону в районах північно-східніше Григорівки, Міньківки, Оріхово-Василівки, східніше Богданівка, Кліщіївки та північно-східніше Андріївки Донецької області. Успіху не мав. Наші воїни продовжують закріплюватися на досягнутих рубежах.

На Авдївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник зосереджувався на наступі з метою захоплення Мар'їнки. Здійснив понад 80 невдалих спроб витіснити захисників. Також не полишають спроб оточити Авдіївку. Ворог вів безуспішні наступальні спроби в районах Сєвєрного, Красногорівки, Побєди, північніше Мікільського Донецької області.

На півдні Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Наші воїни відбили атаки ворога в районах Вербового, Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Закріплюються, завдають вогневого ураження по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Херсонському напрямку захисники зосереджені на обороні. Ворог продовжує обстріл позицій на цивільних об'єктів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія ворога втратила близько 276 270 військових, за минулу добу – близько 420 осіб.