Уночі сили ПРО знищили 19 "Шахедів" та 11 крилатих ракет "Калібр"

Під час атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу ворога.

Цієї ночі російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.

Усього під час нічної атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

12 крилатих ракет морського базування "Калібр";

2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили:

11 крилатих ракет "Калібр";

19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року сили ППО знищили три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.

Нагадаємо, під час нічної атаки 25 вересня ворог влучив у припортову інфраструктуру: суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Зруйновані зерносховища.