Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі
Мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
РФ перекидає резерви на Лимано-Куп'янський напрямок
РФ перекидає резерви на Лимано-Куп'янський напрямок
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Зеленський у Любліні подякував полякам і нагородив волонтерів (оновлено)
Зеленський у Любліні подякував полякам і нагородив волонтерів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі сили ПРО знищили 19 "Шахедів" та 11 крилатих ракет "Калібр"

Під час атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу ворога.

Уночі сили ПРО знищили 19 "Шахедів" та 11 крилатих ракет "Калібр"
Фото: Сили оборони Півдня

Цієї ночі російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – із району Севастополя.

Усього під час нічної атаки було зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:

  • 12 крилатих ракет морського базування "Калібр";
  • 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";
  • 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищили:

  • 11 крилатих ракет "Калібр";
  • 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року сили ППО знищили три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня. За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад три десятки літаковильотів, третину з них – на вогневе ураження противника.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, під час нічної атаки 25 вересня ворог влучив у припортову інфраструктуру: суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Зруйновані зерносховища.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies