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Зеленський привітав 17 українських населених пунктів із їхнім Днем міста

Частина з них перебуває під російською окупацією.

Зеленський привітав 17 українських населених пунктів із їхнім Днем міста
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський привітав 17 українських населених пунктів із їхнім Днем міста.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, частина з них перебуває під російською окупацією.

"Цієї суботи і неділі для сімнадцяти міст України – їхній особливий день. Серед цих сімнадцяти – вільні міста й міста, які треба визволити від російських окупантів... Кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення", - нагоосив Зеленський. День міста відзначають Остер, Краматорськ, Немирів, Берислав, Золотоноша, Миколаївка, Городня, Гайворон, Вашківці, Соснівка, Новомосковськ, Підгородне, Гнівань, Бобринець, Батурин, Маріуполь і Мелітополь.  "Кожному нашому місту я бажаю якнайшвидшої перемоги! Все для неї робимо!", - додав Президент.

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Нагадаємо, нещодавно Президент Зеленський привітав майже 50 українських міст.

У третю суботу вересня відзначають День міста херсонці.

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