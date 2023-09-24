Президент Володимир Зеленський привітав 17 українських населених пунктів із їхнім Днем міста.

Як ідеться в дописі глави держави у соцмережах, частина з них перебуває під російською окупацією.

"Цієї суботи і неділі для сімнадцяти міст України – їхній особливий день. Серед цих сімнадцяти – вільні міста й міста, які треба визволити від російських окупантів... Кожна людина для нас має значення. І кожне місто має значення", - нагоосив Зеленський. День міста відзначають Остер, Краматорськ, Немирів, Берислав, Золотоноша, Миколаївка, Городня, Гайворон, Вашківці, Соснівка, Новомосковськ, Підгородне, Гнівань, Бобринець, Батурин, Маріуполь і Мелітополь. "Кожному нашому місту я бажаю якнайшвидшої перемоги! Все для неї робимо!", - додав Президент.

Нагадаємо, нещодавно Президент Зеленський привітав майже 50 українських міст.

У третю суботу вересня відзначають День міста херсонці.