Російські окупанти скинули на Херсон дві авіабомби. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Однією авіабомбою росіяни поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі у Корабельному районі.
Оновлення. Прокудін згодом зазначив, що внаслідок ворожої атаки на одне з підприємств Херсона травмовано людину.
"Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці", - повідомив очільник Херсонщини.
Нагадаємо, що війська РФ у неділю, 24 вересня, обстріляли із артилерії Корабельний район Херсона. Відомо про щонайменше шістьох постраждалих.
На світанку 24 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області, пошкоджена лікарня. Загинула жінка.