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Росіяни скинули на Херсон дві авіабомби (оновлено)

Вдень 24 вересня також окупанти вдарили по місту з артилерії.

Російські окупанти скинули на Херсон дві авіабомби. Інформація про постраждалих і руйнування встановлюється.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Однією авіабомбою росіяни поцілили по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі у Корабельному районі.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Оновлення. Прокудін згодом зазначив, що внаслідок ворожої атаки на одне з підприємств Херсона травмовано людину.

"Поранення отримала жінка-охоронець 49 років, яка знаходилася на території. У неї легкі ушкодження. Допомога надана на місці", - повідомив очільник Херсонщини.

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Нагадаємо, що війська РФ у неділю, 24 вересня, обстріляли із артилерії Корабельний район Херсона. Відомо про щонайменше шістьох постраждалих.

На світанку 24 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області, пошкоджена лікарня. Загинула жінка.

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