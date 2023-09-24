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У ГУР повідомили про диверсійні операції у двох областях РФ

У розвідці пообіцяли показати фото та відео диверсійної операції згодом.

У ГУР повідомили про диверсійні операції у двох областях РФ
Фото: ОПУ

Уночі проти 24 вересня невідомі диверсанти провели успішну операцію у Московській та Калузькій областях Росії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

За даними українських розвідників, в Калінінці Московської області знищено паливозаправник у військовому містечку. А на території військової частини 42702 у місті Калуга знищено чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

У ГУР пообіцяли показати фото та відео диверсійної операції згодом.

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Нагадаємо, що начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що ударами по окупованому Криму та Росії Україна, серед іншого, демонструє неспроможність російських систем ППО якісно виконувати свою функцію. 

Сили спецоперацій ЗСУ вдень 22 вересня уразили штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту РФ. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомляється про десятки загиблих та поранених окупантів.

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