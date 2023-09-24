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На окупованій Донеччині запровадили цензуру та заборону на зібрання

Запроваджено також комендантську годину з 23:00 до 04:00 години.

На окупованій Донеччині запровадили цензуру та заборону на зібрання
Денис Пушилін в супроводі охорони у Донецьку, 11 квітня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Ватажок окупантів на Донеччині Денис Пушилін видав "указ", у якому запровадив низку заборон на окупованій Росією частині Донеччини, серед яких військова цензура та заборони на зібрання.

"Запровадити військову цензуру за поштовими відправленнями та повідомленнями, що передаються за допомогою телекомунікаційних систем, а також контроль за телефонними переговорами. Вводиться заборона на проведення зборів, мітингів і демонстрацій, походів і пікетувань, а також інших масових заходів... також заборона на проведення страйків та інших способів зупинення або припинення діяльності організацій", - йдеться у повідомленні окупантів.

Крім того, запроваджено комендантську годину з понеділка до п'ятниці з 23:00 до 04:00 години.

Так званим "чиновникам" і "бюджетникам" заборонили виїзд будь-куди, крім Росії, без дозволу.

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Нагадаємо, що Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на Олексія Ніконорова, який очолює “адміністрацію” ватажка терористичної організації “ДНР” Пушиліна.

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