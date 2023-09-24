На Таврійському напрямку знищено майже 40 одиниць техніки окупантів

Протягом минулої доби, 23 вересня, українські військові на Таврійському напрямку знищили 39 одиниць військової техніки російських окупантів.

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Втрати ворога за добу склали 159 осіб. Також було знищено 39 одиниць техніки окупантів, зокрема:

1 танк;

1 ББМ;

6 артилерійських систем;

27 БпЛА;

2 автомобілі;

"Окрім того знищено 3 склади боєприпасів", - додає пресслужба.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 390 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 276 000 військових.