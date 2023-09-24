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Росіяни за добу завдали 72 удари по Запорізькій області, загинув цивільний

Також надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Росіяни за добу завдали 72 удари по Запорізькій області, загинув цивільний

У Запорізькій області за минулу добу зафіксовано 72 ворожих удари, внаслідок артилерійського обстрілу в Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік.

Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"72 удари – ворог вів вогонь по 25 населених пунктах Запорізької області... Внаслідок артудару по Малій Токмачці загинув 53-річний чоловік. Також надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - написав він.

За інформацією Малашка, зафіксовано 6 РСЗВ-обстрілів Біленького, Малинівки, Степового та Лук'янівського, 5 БПЛА-атак по Гуляйполю, Левадному та Новодарівці, а також 6 авіаударів по Оріхову та Роботиному.

57 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Залізничного, Ольгівського, Затишшя, Лугівського, Білогір'я, Малої Токмачки, Плавнів, Кам'янського й Малих Щербаків.

Нагадаємо, 23 вересня нНа Запоріжжі внаслідок артобстрілу росіян загинула 82-річна жителька Оріхова.

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