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Зеленський спрогнозував, що Україна поверне Бахмут до кінця року, − NYT

Це твердження демонструє прірву між Києвом і американськими планувальниками війни.

Зеленський спрогнозував, що Україна поверне Бахмут до кінця року, − NYT
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував під час свого візиту до Вашингтона, що Україна поверне місто Бахмут на Донеччині до кінця року. 

Про це пише The New York Times.

Це твердження демонструє прірву між Києвом і американськими планувальниками війни, які вважають, що Україна повинна більше зосереджуватися на південь, зазначає видання.

Також всупереч очікуванням західних військових аналітиків Зеленський заявив, що Україна буде воювати всю зиму, без паузи.

“Ми зробимо все, щоб не зупинятися у важкі дні, восени, з поганою погодою. І взимку”, − сказав президент.

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Нагадаємо, Зеленський на зустрічі в четвер з американськими редакторами також спрогнозував, що українські війська “деокупують ще два міста”, захоплені Росією. Він не сказав, які саме міста має на увазі.

Нагадаємо, за даними газети The New York Times, Вʼєтнам, попри застереження США, таємно розглядає закупівлю російського озброєння

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