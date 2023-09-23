Офіс генпрокурора співпрацюватиме з Американською асоціацією юристів

Генеральний прокурор Андрій Костін, перебуваючи з офіційним візитом у США, у Вашингтоні зустрівся із Біллом Беєм, обраним президентом Американської асоціації юристів (ABA).

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Костін подякував за внесок Асоціації у забезпечення дотримання прав людини та розвиток правової системи України, зокрема, через Програму ABA з верховенства права.

“Обговорили головні виклики воєнного часу, спільні зусилля у сфері забезпечення відповідальності та ініціативи, спрямовані на підтримку та компенсацію шкоди постраждалим від злочинів рф”, − йдеться у пресрелізі.

За словами Костіна, співпраця з ABA сприятиме зміцненню української системи правової допомоги та забезпеченню ефективної роботи із потерпілими та свідками воєнних злочинів. “Сподіваємося на продовження нашої комунікації та подальше співробітництво”, − заявив Генпрокурор.