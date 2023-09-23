Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона, загинула жінка (оновлено)

Є влучання у житлові будинки.

Сьогодні після 16-ї години російські військові почали обстріл Херсона.

"Російські війська знову обстрілюють Херсон. У Дніпровському районі чути вибухи. Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях", – написав у Telegram очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

О 17:20 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали двоє херсонців.

"Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно", – зазначив очільник ОВА.

Станом на 17:47 атака триває. Мрочко додав, що обстріл відбувається з лівого берега Дніпра. Через влучання зайнялися пожежі, зруйновані оселі херсонців.

Повітряні сили повідомили о 15:53 про ракетну небезпеку у Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, сьогодні об 11:54 ворог обстрілював прибережні райони Херсона.

Вранці 22 вересня російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона. Внаслідок влучання по приватному будинку загинув 25-річний чоловік, іще двоє людей поранені.