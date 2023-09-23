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Генштаб показав, як у Британії українські військові долають "психологічну смугу"

Шлях воїна на спеціальній смузі супроводжується імітаційними звуками - вибухами з міномета, кулеметною чергою і задимленням.

Генштаб показав, як у Британії українські військові долають "психологічну смугу"
Фото: Скрін з відео

У Великій Британії інструктори з Австралії в межах навчальної операції "Інтерфлекс" допомагали українським військовим відпрацьовувати підготовку до активних дій під час проходження психологічної смуги посеред густих лісів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Саме такий підхід сповідують австралійські інструктори цієї багатонаціональної навчальної місії, що реалізується на полігонах Великої Британії, зазначили у Генштабі.

На відео австралійський інструктор за допомогою перекладачки мотивує українського воїна швидше проходити психологічну смугу.

Це низка перешкод, які повзком має здолати військовослужбовець. Шлях супроводжується гучними імітаційними звуками - вибухами з міномета, кулеметною чергою і задимленням.

За одним із поворотів окопа воїна зустрічає ворог, якого слід знешкодити і роззброїти. Наприкінці на армійця очікує “поранений” – макет людини більш як 50 кілограмів завважки. Постраждалому слід надати першу медичну допомогу, а потім разом із товаришем донести в укриття.

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Нагадаємо, що канадські військовослужбовці навчають навичкам використання камуфляжу українських захисників.

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