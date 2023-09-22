Інтенсивні обстріли України частково можуть бути відповіддю окупантів на інциденти в Росії та Криму, − британська розвідка

Кожна сторона шукає переваги, завдаючи удару по стратегічній глибині противника.

За останні чотири дні як Росія, так і Україна зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу. Обстріли окупантів можуть бути відповіддю на "інциденти у РФ та Криму", зазначили у Міністерстві оборони Великобританії.

Надходили повідомлення про вибухи на російських логістичних об’єктах, авіабазах і командних пунктах у Криму, Краснодарському краї та Підмосков’ї.

“Цілком ймовірно, що Чорноморський флот Росії знову став об’єктом потужного обстрілу. Однак вибухи на авіабазі Чкаловський поблизу Москви, ймовірно, будуть найбільшою стратегічною проблемою для російських лідерів”, − йдеться у повідомленні.

Це делікатне місце, оскільки тут розміщуються спеціальні військові літаки та VIP-транспорт для російських лідерів.

Пошкодження літака спеціальної місії COOT (Іл-18, - ред.) є особливо актуальним: “ці цінні активи виконують місії, які включають збір електронної розвідувальної інформації”.

Протягом останнього тижня Росія неодноразово завдавала дальніх ударів по цілях на території України. “Ця незвичайна інтенсивність, ймовірно, частково є відповіддю на інциденти в Росії та Криму. Оскільки наземний бій відносно статичний, кожна сторона шукає переваги, завдаючи удару по стратегічній глибині противника”, − зазначили британці.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 September 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dCxSKzWhXC — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 22, 2023

Нагадаємо, британська розвідка заявила, що Росія не має змоги успішно наступати через відсутність ротації та військових тренувань. Зокрема, відсутність ротації погано впливає на бойовий дух окупантів.