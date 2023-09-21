Німеччина оголосила склад нової партії військової допомоги Україні

Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини.

До нової партії військової допомоги Україні увійшли:

17 терміналів супутникового звʼязку;

1 антенний підсилювач;

4 тягача HX81 і 4 причепа до них;

12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

запчастини.

Як раніше повідомлялось, до нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень.

Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.