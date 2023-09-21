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Німеччина оголосила склад нової партії військової допомоги Україні

У новому пакеті допомоги зброї немає.

Німеччина оголосила склад нової партії військової допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Німеччина передала чергову партію військової допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини

До нової партії військової допомоги Україні увійшли:

  • 17 терміналів супутникового звʼязку;
  • 1 антенний підсилювач;
  • 4 тягача HX81 і 4 причепа до них;
  • 12 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;
  • запчастини.

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Як раніше повідомлялось, до нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень.

Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

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