В новий пакет безпекової допомоги Україні від США буде включена дуже значна кількість ППО

Новий пакет не включатиме ракет ATACMS, хоча питання їх надання не знімається з порядку денного.

Президент Джо Байден оголосить про надання США додатковий пакет допомоги Україні.

Про це повідомила Аманда Слот, старший директор Ради національної безпеки у Європі.

“Сьогодні президент у рамках візиту президента Зеленського оголосить про додатковий пакет допомоги у сфері безпеки. Це четвертий пакет, який ми оголосимо за шість тижнів, і очікується, що в цей пакет буде включено дуже значний обсяг протиповітряної оборони, що є найважливішим потенціалом, який зараз потрібен українцям”, - сказала Слот.

Вона уточнила, що новий пакет не включатиме ракет великого радіусу дії ATACMS, хоча питання їх надання не знімається з порядку денного.

Також Слот відмовилась сказати, чи буде новий пакет включати касетні боєприпаси.

Раніше повідомлялось, що 21 вересня президент США Джо Байден планує оголосити пакет військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів. Очікується, що пакет допомоги у сфері озброєння включатиме другий транш касетних боєприпасів для 155-мм гармати.

Крім того, Вашингтон планує надіслати більше систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger, які використовують ракети Stinger. Також до пакету допомоги Україні входять протитанкова зброя TOW і AT4, ракети з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS) для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) і протитанкові ракети Javelin.