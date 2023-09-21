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СБУ повідомила про підозру керівнику "медіа-холдингу" окупованої Донеччини

Беседін позиціонує себе як один із ключових рупорів Кремля у Донецьку і публічно закликає до фізичного знищення всього українського народу.

СБУ повідомила про підозру керівнику "медіа-холдингу" окупованої Донеччини
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на керівника окупаційного "медіа-холдингу" окупованої Донеччини Романа Беседіна.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Беседін позиціонує себе як один із ключових рупорів Кремля у Донецьку і публічно закликає до фізичного знищення всього українського народу.

Зловмисник у 2018 році добровільно очолив ворожий «медіа-холдинг», який зареєстрований у Росії та об’єднує всі друковані видання загарбаної частини Донеччини. Зрадник входить до найближчого оточення терориста Пушиліна, який особисто сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Беседіну про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зрадник перебуває на тимчасово окупованій частині України, тож тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Нагадаємо, раніше прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо директора російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Антона Красовського, який публічно закликав убивати українських дітей.

Для роботи на тимчасово окупованих територіях у Ростові-на-Дону триває так зване “навчання” пропагандистів.

Тим часом Молдова видворила російського пропагандиста – главу “Sputnik Молдова” Віталія Денісова.

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