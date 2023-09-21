​Поліція викрила на хабарі працівника військкомату на Одещині

Зловмисник пропонував на 10 тисяч доларів посприяти у звільненні з військової служби.

На Одещині викрили на хабарництві працівника одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Зловмисник повідомив родичці військовослужбовця, що за 10 тисяч доларів вплине на військових посадових осіб військкомату, щоби її племінника перевели з бойового підрозділу в іншу військову частину, а згодом визнали непридатним та звільнили з військової служби. Аби "клієнтка" точно погодилася на його вимогу, підозрюваний пригрозив, що у разі відмови її родича направлять для подальшого проходження служби у зону проведення активних бойових дій.

Жінка, хвилюючись за життя свого племінника, погодилася на пропозицію і під час наступної зустрічі передала зловмиснику обумовлену суму.

За місцем роботи та мешкання правопорушника провели обшуки. Поліцейські вилучили мобільний телефон і службову документацію, інформація на яких може бути цікава слідству.

Працівнику військкомату повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на військових посадових осіб. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі розслідування триває, а слідчі клопочуть у суд про тримання під вартою.

Нагадаємо, днями у Херсоні піймали заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші «допомагав» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів. А на Тернопільщині військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.