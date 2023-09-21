Як ветерани можуть отримати протез безкоштовно

Ми вирішили зорієнтувати нашу цільову аудиторію про важливі пункти на шляху до протезування.

“Як нам рухатись до протезування – ніхто не міг підказати. Я шукала, дзвонила, збирала по крупинкам інформацію”, – це цитата однієї із респонденток із нашого останнього дослідження щодо шляху ветерана. Протягом останніх кількох місяців ми досліджували, як воїни проходять медичні комісії, з якими проблемами зіштовхуються під час лікування та реабілітації. Одна із цих проблем – нерозуміння, як саме можна реалізувати право на протезування.

Фото: EPA/UPG

Протезування за кошти державного бюджету

Загалом, в Україні працює державна програма протезування кінцівок, в якій встановлено відповідні граничні вартості для протезів при різних рівнях ампутацій.

Якщо протезування потребує ветеран, він має право на втричі дорожчі протези за встановлену вартість, тобто протези із підвищеною функціональністю та більш надійними комплектувальними складовими. За даними Мінсоцполітики, на сьогодні максимальна компенсація вартості протезу – 2 млн гривень.

Первинний протез, який робиться одразу, — найпростіший. Також ветеран може отримати безкоштовне протезування і засобами реабілітації, а ще – безкоштовну періодичну заміну протеза.

Для отримання протеза людина має бути учасником бойових дій, яка отримала поранення, контузію, каліцтво або захворювання. Ветеран також повинен мати рішення ВЛК, де вказано про потребу у протезуванні, незалежно від встановлення інвалідності.

Державне протезування має переваги: разом з протезом можна отримати його ремонт та сервісне обслуговування за бюджетний кошт. Якщо протез отриманий за кошти благодійних організацій, то про можливість подальшого ремонту та обслуговування за рахунок організації потрібно уточнювати.

Всі ці можливості врегульовані Постановою КМУ від 5 квітня 2012 р. № 321.

Як отримати протез за кошт держави?

Етап 1 – подача заяви

Заяву треба подати орієнтовно до 30 днів до дати запланованого протезування.

Перелік необхідних документів для заяви:

● заява про потребу у протезі;

● паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

● ідентифікаційний номер або паспорт громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від ІПН, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

● рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для учасників бойових дій тапостраждалих, яким не встановлено інвалідність);

● витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або копію іншого документа з відомостями про участь у бойових діях.

Заява подається до відповідних регіональних структурних підрозділів соціального захисту населення. Також можна подати через Електронний кабінет особи з інвалідністю, для цього у ветерана має бути Кваліфікований електронний підпис (деталі, як його отримати). Також можна подати документи через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Етап 2 – ознайомлення

Ветерана мають ознайомити в органі соцзахисту/ЦНАПі (при створенні заяви через електронний кабінет треба самостійне ознайомитися) з:

● переліком підприємств, до яких можна звернутися, щоб отримати протез;

● каталогом протезів;

● механізмом забезпечення протезами та отримання компенсації, якщо протез придбаний за власний рахунок;

● інформацією щодо сумісності протеза;

● інформацією про роботу електронного кабінету.

Етап 3 – підтвердження заяви

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (ФСЗО) повідомляє ветерана про прийняте рішення, необхідність подання відсутніх документів (якщо є потреба) та надсилає сформоване електронне направлення. Таке повідомлення можна отримати через ЦНАП, за телефоном або через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Етап 4 – звернення до підприємства

Після підтвердження від ФСЗО, ветеран має звернутися до обраного на другому етапі підприємства із заявою про необхідність протезування за формою, затвердженою Мінсоцполітики, особисто у паперовій формі або через електронний кабінет. Ветеран має право змінити підприємство на інше протягом двох тижнів з дня звернення до підприємства, якщо він цього хоче.

Етап 5 – підбір та замовлення протеза

На підприємстві підбирається протез, після чого формується замовлення або анкета, які треба перевірити та підписати. Після примірки протеза, в разі, якщо він підійшов, ветеран підписує замовлення та анкету (повторно) та акт приймання-передачі робіт. Підприємство має доставити виріб протягом 45 днів (проте строк може бути більшим через воєнний стан).

Етап 6 – отримання протеза

Нарешті ветеран отримує протез, інформацію про його експлуатації та талон на гарантійний ремонт.

Варто врахувати, що протези виробляються в такі строки:

● протезів верхніх та нижніх кінцівок, шарнірні ортези на верхні та нижні кінцівки, ортези на хребет, корсети та ортопедичне взуття – до 20 робочих днів;

● протезно-ортопедичні вироби (обтуратори, ортези із текстильних матеріалів) – до 10 робочих днів;

● протезно-ортопедичні вироби з первинного та складного протезування та ортезування, а також за новітніми технологіями – до 35 робочих днів.

Детальніше щодо етапності цього процесу – на сайті Мінсоцполітики.

Як отримати протез підвищеної функціональності?

Буває, коли ветерану потрібен протез/ортез підвищеної функціональності, наприклад, для занять спортом, які не виробляються в Україні. За рахунок держави такий протез/ортез можна отримати від закордонного надавача спеціалізованої допомоги. Але тільки якщо в Україні немає таких спеціалістів, які мають відповідну кваліфікацію і позитивний практичний досвід виготовлення таких виробів.

У цьому випадку вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто не більше 2 330 100 грн станом на 2023 рік.

Розмір грошової допомоги на протезування кінцівки для занять спортом не може перевищувати 300 розмірів прожиткового мінімуму: у 2023 році ця сума складає 776 700 грн.

Загальна сума грошової допомоги на заміну приймальної гільзи (куксоприймача), обслуговування та ремонт протезно-ортопедичного виробу чи спортивної кінцівки не може бути вище за 70% вартості виробу, а також не може перевищувати 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Закородонне протезування можливе відповідно до Постанови КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 518.

Що потрібно для отримання такого протезування:

● заява щодо необхідності протезування/ортезування за кордоном (пишеться у довільній формі);

● копія паспорта;

● копія ідентифікаційного коду;

● направлення від органів соцзахисту населення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

● рішення ВЛК, де вказано про потребу у протезуванні/ортезуванні;

● витяг з історії хвороби;

● фото- та відеоматеріали кукси та наявного об’єму рухів;

● витяг з наказу командира в/ч або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або копія іншого документа з відомостями про участь в заходах забезпечення оборони;

Якщо потрібен протез/ортез для занять спортом, додатково треба:

● висновок про забезпечення протезом для занять спортом, виданий лікарем фізичної та реабілітаційної медицини або лікарем-ортопедом-травматологом закладу охорони здоров’я, реабілітаційної установи, який має відповідну кваліфікаційну підготовку, про можливість використання протезу для занять спортом, для систематичних занять відповідним видом спорту з урахуванням результатів оцінювання функціональних можливостей учасника бойових дій з порушеннями функцій кінцівки, проведеного під час протезування;

● лист Міноборони, МВС, Мінветеранів або Мінмолодьспорту щодо необхідності забезпечення спеціальним виробом для занять спортом учасника бойових дій, який систематично займається спортом, у разі повторного забезпечення спеціальним виробом для занять спортом – підтвердний документ про участь у спортивних змаганнях всеукраїнського або міжнародного рівня.

Розглядає ці заявки Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю або його територіальне відділення протягом 25 робочих днів з дати отримання документів.

Фонд приймає рішення щодо доцільності протезування (ортезування) закордоном, а також обирає закордонного надавача послуг і розмір витрат. Окремо фонд укладає із закордонним надавачем спеціалізованої допомоги та ветераном письмовий тристоронній договір.

Для оплати проїзду, проживання та харчування ветерана та людину, яка його супроводжує, послуг перекладача за кордоном Фонд перераховує кошти на рахунок учасника бойових дій або закордонного надавача спеціалізованої допомоги відповідно до умов договору.

Для остаточного розрахунку учасник бойових дій або його законний представник протягом 10 робочих днів після повернення з-за кордону подає Фонду відповідні підтверджувальні документи.

Якщо маєте протез від благодійних фондів

Отриманий протез за рахунок благодійних фондів (зокрема за кордоном) можна обслуговувати за рахунок держави. Потрібно поставити його на облік Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ).

Для цього треба визначити вид протезу в будь-якій організації, що займається протезуванням; отримати довідку про тип протезу та зареєструвати протез в ЦБІ.

Наразі вже можливий післягарантійний ремонт протезу у співпраці з Фондом соціального захисту осіб з інвалідності.

Цей матеріал створено в рамках проєкту, який втілюється за підтримки Veteran Hub. Організація може не поділяти думок, які викладені у межах проєкту.

Автор - Анна Пашкіна, військова юристка, експертка ГО "Принцип"