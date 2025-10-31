В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаБлогиБлог Громадської організації «Принцип»

Відпустки, пільги на житло та переведення: про що питають новобранці в юристів на адаптаційних курсах у навчальних центрах

Вже декілька місяців команда “Принципу” та інші організації регулярно проводять адаптаційні курси для новобранців у навчальних центрах. Це відбувається за ініціативи Військового омбудсмана Ольги Решетилової. На тренінгах ми з колегами розповідаємо, як влаштована структура війська, а також до кого і з якими питаннями та запитами можна звертатися. Звісно говоримо про права та що робити, коли їх порушують. Це дуже важливо, бо часто військові, яких нещодавно мобілізували, та й ті, хто раніше вже служив, не знають цього. 

Автор: Андрій Тетюрко, юрист Правозахисного центру для військовослужбовців “Принцип”, ветеран

Фото: Макс Требухов

Я особисто та більшість моїх побратимів на початку шляху були цивільними й лише частина з нас мала досвід строкової служби чи участі в АТО. І я розумію, що на початку такі заняття були б дуже цінними для нас. Мій підрозділ і частина не мали сталого ППД, документації – все треба було робити й дізнаватись з нуля вже в процесі служби та бойових дій. Зараз у військо приходять люди з цивільного життя і часто не розуміють, що це за екосистема та як в ній все працює. 

Про що ми розповідаємо на тренінгах та чому це важливо

Звісно, у навчальних центрах ми іноді натрапляємо на нерозуміння від мобілізованих щодо потрібності інформації або ж можемо почути, що говоримо нісенітниці та показуємо все у надто позитивному світлі. Проте такого негативу – менше, більшість все ж готові слухати та сприймати інформацію. 

Для новобранців — це можливість усвідомити, що вони вже частина війська. Ми пояснюємо, що на них чекає, які мають бути перші кроки у військовій частині, куди вони потраплять після навчального центру, які в них є пільги, права та обовʼязки, яка може бути відповідальність за ті чи інші дії. Розповідаємо про зарплати, відпустки, що робити у випадку поранення чи захворювання, вчимо писати рапорти. Говоримо про важливу тему — командирів, стосунки із ними та що робити, коли справи з цим йдуть не дуже добре. 

З часом новобранці починають включатися, ставити питання, записувати важливі речі з того, що ми розповідаємо. Хтось починає задумуватися, як краще побудувати свою службу, в який підрозділ піти та як карʼєрно зростати. Ми бачимо, що для багатьох це й певна моральна підтримка. Завдяки отриманим знанням в людей зменшується рівень тривожності від нерозуміння, де вони та що з ними буде далі. 

Про що питають новобранці

Є багато тих, хто вірить у міфи із соцмереж, наприклад, що зарплата у військових 4000 грн або в різні нісенітниці про СЗЧ. Ми працюємо з цією дезінформацією, пояснюємо, що все не так, як говорять у Тіктоці. 

Дехто взагалі не знає процедуру проходження військової служби, не розуміє військової ієрархії, бо ніколи раніше не був в цій системі. Іноді нам доводиться навіть пояснювати різницю між відділенням та взводом. Але все-таки більшість людей розуміють базові речі й питають про конкретні речі.

Ось найпоширеніші теми:

  • види відпусток та як їх оформлювати, особливо за сімейними обставинами, чи є по них якісь обмеження;
  • питання про здоровʼя, наприклад, підстави для звільнення зі служби, якщо була відстрочка, але мобілізувало ТЦК, або нюанси для тих, хто придатний до служби у тилових частинах; 
  • пільги, можливості отримати житло або компенсувати комунальні послуги;
  • багато питань, повʼязаних із родинами, бачимо, що багатьох тішить, коли дізнаються, що є підтримка для дітей та родин;
  • переведення в інші військові частини, чи дійсно це працює та як це робити;
  • грошове та речове забезпечення;
  • вирішення цивільних справ, наприклад, щодо виплати аліментів, ведення бізнесу чи незакритих адміністративних або кримінальних проваджень.

Якщо ви новобранець, я дуже раджу вам не нехтувати вивченням своїх прав та обовʼязків. Повірте, в майбутньому це зекономить вам нерви, час та гроші, якщо раптом щось піде не так. Ми в “Принципі” розробили довідник “Вступ до війська: перші кроки новобранця, структура в армії та взаємодія з військовою частиною”. Там ви знайдете багато практичних порад, які допоможе вам краще зрозуміти екосистему, в яку ви потрапили.

ГО «Принцип» ГО «Принцип»
Теми: , , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies