Відпустки, пільги на житло та переведення: про що питають новобранці в юристів на адаптаційних курсах у навчальних центрах

Вже декілька місяців команда “Принципу” та інші організації регулярно проводять адаптаційні курси для новобранців у навчальних центрах. Це відбувається за ініціативи Військового омбудсмана Ольги Решетилової. На тренінгах ми з колегами розповідаємо, як влаштована структура війська, а також до кого і з якими питаннями та запитами можна звертатися. Звісно говоримо про права та що робити, коли їх порушують. Це дуже важливо, бо часто військові, яких нещодавно мобілізували , та й ті, хто раніше вже служив, не знають цього.

Фото: Макс Требухов

Я особисто та більшість моїх побратимів на початку шляху були цивільними й лише частина з нас мала досвід строкової служби чи участі в АТО. І я розумію, що на початку такі заняття були б дуже цінними для нас. Мій підрозділ і частина не мали сталого ППД, документації – все треба було робити й дізнаватись з нуля вже в процесі служби та бойових дій. Зараз у військо приходять люди з цивільного життя і часто не розуміють, що це за екосистема та як в ній все працює.

Про що ми розповідаємо на тренінгах та чому це важливо

Звісно, у навчальних центрах ми іноді натрапляємо на нерозуміння від мобілізованих щодо потрібності інформації або ж можемо почути, що говоримо нісенітниці та показуємо все у надто позитивному світлі. Проте такого негативу – менше, більшість все ж готові слухати та сприймати інформацію.

Для новобранців — це можливість усвідомити, що вони вже частина війська. Ми пояснюємо, що на них чекає, які мають бути перші кроки у військовій частині, куди вони потраплять після навчального центру, які в них є пільги, права та обовʼязки, яка може бути відповідальність за ті чи інші дії. Розповідаємо про зарплати, відпустки, що робити у випадку поранення чи захворювання, вчимо писати рапорти. Говоримо про важливу тему — командирів, стосунки із ними та що робити, коли справи з цим йдуть не дуже добре.

З часом новобранці починають включатися, ставити питання, записувати важливі речі з того, що ми розповідаємо. Хтось починає задумуватися, як краще побудувати свою службу, в який підрозділ піти та як карʼєрно зростати. Ми бачимо, що для багатьох це й певна моральна підтримка. Завдяки отриманим знанням в людей зменшується рівень тривожності від нерозуміння, де вони та що з ними буде далі.

Про що питають новобранці

Є багато тих, хто вірить у міфи із соцмереж, наприклад, що зарплата у військових 4000 грн або в різні нісенітниці про СЗЧ. Ми працюємо з цією дезінформацією, пояснюємо, що все не так, як говорять у Тіктоці.

Дехто взагалі не знає процедуру проходження військової служби, не розуміє військової ієрархії, бо ніколи раніше не був в цій системі. Іноді нам доводиться навіть пояснювати різницю між відділенням та взводом. Але все-таки більшість людей розуміють базові речі й питають про конкретні речі.

Ось найпоширеніші теми:

види відпусток та як їх оформлювати, особливо за сімейними обставинами, чи є по них якісь обмеження;

питання про здоровʼя, наприклад, підстави для звільнення зі служби, якщо була відстрочка, але мобілізувало ТЦК, або нюанси для тих, хто придатний до служби у тилових частинах;

пільги, можливості отримати житло або компенсувати комунальні послуги;

багато питань, повʼязаних із родинами, бачимо, що багатьох тішить, коли дізнаються, що є підтримка для дітей та родин;

переведення в інші військові частини, чи дійсно це працює та як це робити;

грошове та речове забезпечення;

вирішення цивільних справ, наприклад, щодо виплати аліментів, ведення бізнесу чи незакритих адміністративних або кримінальних проваджень.

Якщо ви новобранець, я дуже раджу вам не нехтувати вивченням своїх прав та обовʼязків. Повірте, в майбутньому це зекономить вам нерви, час та гроші, якщо раптом щось піде не так. Ми в “Принципі” розробили довідник “Вступ до війська: перші кроки новобранця, структура в армії та взаємодія з військовою частиною”. Там ви знайдете багато практичних порад, які допоможе вам краще зрозуміти екосистему, в яку ви потрапили.