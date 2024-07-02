Запущено Сервісний навігатор для ветеранів і надавачів послуг у громадах

Аналітики та юристи “Принципу” розробили типові схеми послуг та можливостей для ветеранів у громадах – Сервісні навігатори. Це свого роду дорожні карти, які дозволять ветеранам зорієнтуватися у доступних послугах та установах, де їх отримати, а надавачам послуг побачити себе у цій системі. Ми вже презентували навігатор для громад Львівщини, на черзі – громади Київщини та Полтавщини.

Фото: Вінницька ОВА

В нашому дослідженні про шлях пораненого ветерана 52% респондентів зазначили, що потребують допомоги з інформуванням. Їм важливо, аби хтось пояснив, де на місцях отримати гарантовану державою підтримку з лікування, реабілітації, оформлення статусів тощо. Звідси виникла ідея створити продукт, який, по-перше, зорієнтує ветерана, де йому отримати послуги в громаді відповідно до його потреб, по-друге, допоможе надавачу послуг розуміти весь маршрут ветерана і за потреби підказати йому базові речі.

Навігатори є у вигляді плакатів із візуалізованим маршрутом, довідників з детальним описом та в електронному форматі для завантаження. Ми розробили це для різних типів територіальних громад — сільських, селищних, міських та обласних центрів. Оскільки наразі немає єдиної ветеранської політики, яка б стандартизувала процес надання послуг, ми розуміємо, що в кожній громаді надавачі послуг можуть варіюватися, тому наголошуємо, що це типові схеми послуг.

Не створювати надбудов, а підвищувати компетенцію людей у громадах

В концепції ветеранської політики, яку “Принцип” розробив спільно з пʼятьма іншими організаціями, ми наголошуємо, що не потрібно створювати суто ветеранські сервіси. Це не є ані реалістичним, ані доцільним. Для гідної зустрічі ветеранів нам не потрібно створювати надбудов над системою, яка вже є в громадах у вигляді ЦНАПів, центрів зайнятості та іншої соціальної інфраструктури громад. Потрібно підсилювати компетенцію фахівців, які вже там працюють.

Один із найбільш дієвих способів такого підсилення – це зрозуміти потреби тих, хто отримує послуги й тих, хто їх надає. Усвідомлюючи це, ми спільно з аналітичним центром Cedos провели дослідження “Соціальні послуги для ветеранів та ветеранок у громадах: виклики та потреби”. Ми побачили ширшу структуру викликів, з якими стикаються громади, і як виявилося, маршрутизація та інформування – багато в чому спільна проблема для обох сторін. При спробі маршрутизації шляху ветерана громади зіштовхуються з серйозними проблемами.

Брак кадрів. Більшість громад не в змозі забезпечити нові робочі місця для соцпрацівників, а наявні кадри вже мають високе навантаження. Для роботи з ветеранами потрібна висока кваліфікація, яка не завжди є в громадах, водночас програм швидкого та ефективного навчання наразі немає.

Відсутність фінансування. Після повернення ветеранів громади очікують збільшення попиту на соціальні послуги, пільги й матеріальне забезпечення. Більшість з них не готові до цього, бо не мають достатньо фінансів.

Проблема “єдиного входу”. На думку громад і ветеранських організацій, потрібно створити єдину точку входу, куди ветерани звертатимуться за послугами й пільгами. Особливо це актуально для громад, в яких немає ЦНАПу.

Інформування – лише одна із проблем, з якими стикається громада при поверненні ветерана. Але це проблема, яку ми можемо вирішувати вже зараз. Так само й громади, навіть маючи складнощі з кадрами та фінансами, вже зараз можуть покращити інформування ветеранів щодо доступних послуг.

Навігатор – це початкова опора, далі робота за громадами

Соціальні послуги з одного боку є ключем до комфортного повернення ветеранів у громади, а з іншого – слабким місцем в усій системі соціального захисту. Ми не хочемо, щоб Сервісний навігатор став гідом по послугах, яких не існує. Тому будемо адвокатувати підтримку громад з центрального бюджету для реалізації програм соцзахисту ветеранів, а також доносити самим громадам важливість витрат на соціальні послуги.

Наш Сервісний навігатор – це початкова опора у вигляді знання, яку допомогу і де саме можуть отримати ветерани. Завдання громад попіклуватися, щоб вони отримали ці послуги якісно та гідно. Те, як зустріне ветерана сімʼя і громада – матиме найбільший вплив на його реабілітацію та якість повернення в цивільне життя. Ветеран має розуміти, що не дарма віддав частину свого життя, адже його вклад тут цінують.

Кожен охочий може завантажити ці Сервісні навігатори у нас на сайті – у вигляді схеми, яку можна повісити у себе в установі/офісі/організації, та у вигляді довідника з більш детальною інформацією, який можна дати ветеранам в руки.

Автор: Масі Найєм, співзасновник ГО “Принцип”, військовослужбовець