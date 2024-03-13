​ЦНАП стане "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) стануть "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

"Відбулася щотижнева нарада з питань ветеранської політики під головуванням Віцепремʼєр-міністра Ірини Верещук. На заході Мінветеранів представили презентацію "Єдине вікно у ЦНАП, як інструмент надання якісних адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх родин", – зазначило міністерство.

Зокрема, представили конкретні шляхи інтеграції всіх можливих послуг для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг і зазначили, що саме ЦНАПи є більш пристосованими до нових викликів.

"Для спрощення життя ветеранів та їхніх родин вже запроваджується підхід, який дасть можливість із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів", – повідомили у Мінветеранів.

Загалом створення у ЦНАП «єдиного вікна» передбачатиме для ветеранів:

формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;

максимальну поінформованість про їхні можливості;

створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;

впровадження комплексного підходу — отримання спектру адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.

Ветеранська політика в Україні