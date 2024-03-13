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​ЦНАП стане "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин

Це дасть змогу отримати адміністративні послуги в одному місці.

​ЦНАП стане "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин
Фото: КМДА

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) стануть "єдиним вікном" отримання послуг для ветеранів та їхніх родин.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

"Відбулася щотижнева нарада з питань ветеранської політики під головуванням Віцепремʼєр-міністра Ірини Верещук. На заході Мінветеранів представили презентацію "Єдине вікно у ЦНАП, як інструмент надання якісних адміністративних послуг ветеранам та членам їхніх родин", – зазначило міністерство.

Зокрема, представили конкретні шляхи інтеграції всіх можливих послуг для ветеранів у систему Центрів надання адміністративних послуг і зазначили, що саме ЦНАПи є більш пристосованими до нових викликів.

"Для спрощення життя ветеранів та їхніх родин вже запроваджується підхід, який дасть можливість із одним пакетом документів звернутися у ЦНАП, який далі розповсюджуватиме отримані дані до всіх необхідних субʼєктів", – повідомили у Мінветеранів. 

Загалом створення у ЦНАП «єдиного вікна» передбачатиме для ветеранів:

  • формування єдиної бази послуг для ветеранів війни;
  • максимальну поінформованість про їхні можливості;
  • створення зручних, якісних та доступних умов отримання адміністративних послуг;
  • впровадження комплексного підходу — отримання спектру адміністративних послуг в одному місці від одного або декількох субʼєктів надання таких послуг.

Ветеранська політика в Україні

  • В Україні запустили пілотний проект зубопротезування ветеранів. Учасникам бойових дій, ветеранам та деяким категоріям військвослужбовців такі послуги надаватимуть безкоштовно.
  • В Україні розширюють надання безкоштовної психологічної допомоги для ветеранів та їхніх сімей у громадах. Мінветеранів буде відшкодовувати спеціалізованим закладам вартість послуг із психологічної допомоги.
  • Міністерство в справах ветеранів зараз розробляє нову стратегію переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Першу створили рік тому, але нинішній тимчасовий в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун її відкликав.
  • Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно навчатися 124 професіям. За детальною інформацією можна звернутися до найближчого центру зайнятості.
  • Якою має бути ветеранська державна політика? Про це говорили на дискусійній панелі "Країна ветеранів: можливості і виклики". Учасники дискусії, зокрема обговорювали, що держава має робити вже зараз при запровадженні ветеранських політик. Як трансформуватиметься суспільний договір в контексті появи величезної кількості ветеранів по завершенні війни? Як налагодити взаємодію бізнесу, суспільства і держави у цій сфері. Та чому ветеранська політика - це в першу чергу про повагу, а не про пільги. Про це у матеріалі LB.ua.
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