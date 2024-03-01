Якою має бути ветеранська державна політика? Ця тема лягла в основу нової дискусійної панелі “Країна ветеранів: можливості і виклики”, яка відбулася 29 лютого в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.

Учасники дискусії, зокрема обговорювали, що держава має робити вже зараз при запровадженні ветеранських політик. Як трансформуватиметься суспільний договір в контексті появи величезної кількості ветеранів по завершенні війни? Як налагодити взаємодію бізнесу, суспільства і держави у цій сфері. Та чому ветеранська політика - це в першу чергу про повагу, а не про пільги.

Топові спікери дискусії:

Олександр Порхун , т.в.о. міністра у справах ветеранів України, Герой України, ветеран; Фото: Макс Требухов Олександр Порхун

Масі Найєм , капітан ЗСУ, правозахисник; Фото: Макс Требухов Масі Найєм

Сергій Позняк , засновника компанії FinStream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів, сержант НГУ; Фото: Макс Требухов Сергій Позняк

Роман Костенко , народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Фото: Макс Требухов Роман Костенко

Ігор Ліскі , очільник наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group; Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі

Юрій Гудименко, військовослужбовець ЗСУ, громадський політичний діяч, лідер “Демсокири”. Фото: Макс Требухов Юрій Гудименко

“Ветеранська політика дуже важлива в контексті того питання, яке ми зараз розв’язуємо на рівні держави, як змотивувати людей йти захищати країну, - вважає Роман Костенко, народний депутат та ветеран. - Ці питання досить сильно пов'язані, і одне без одного не можуть працювати. Ми не можемо забути про ветеранську політику і говорити про мобілізацію, ми не можемо говорити про мобілізацію, забувши за те, як солдати наші служать зараз”.

На думку Сергія Позняка, ветеранська політика прямо пов’язання з питанням суверенітету. “Якщо не буде розв’язане ветеранське питання, ми втратимо суверенітет. Ми не зможемо виграти війну”, - відзначив він під час дискусії.

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Юрій Гудименко також акцентував, що в країні потрібно ґрунтовно змінювати радянське ставлення до ветеранів.

“Багаторічне ставлення ще з радянських часів держави до ветеранів призвело до того, що суспільству не зовсім потрібен ветеран. Суспільству потрібен портрет ветерана. У портрета є величезна перевага, він не говорить”, - зазначає Гудименко. Тому, на його думку, саме повага, шана, цінності з боку суспільства стануть найбільшим викликом.

Таку ж думку висловив і правозахисник, капітан ЗСУ Масі Найєм.

Фото: Макс Требухов Зліва-направо: Ігор Ліскі, Масі Найєм та Роман Костенко

“Давайте вже перестанемо бути руснею. У русні ветеранська політика - це пільги. Перестаньмо це робити. Бо навіть в Законі України про статус ветерана чітко написано, що він покликаний встановити шанобливе ставлення до ветеранів”, - відзначив Найєм.

Т.в.о. міністра у справах ветеранів України, ветеран Сергій Порхун заявив, що міністерство серед іншого зараз працює над зміною стратегії переходу від військової кар'єри до цивільного життя.

Детальні виступи спікерів будуть опубліковані на LB.ua незабаром.

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Юрій Гудименко, військовослужбовець ЗСУ, громадський політичний діяч, лідер “Демсокири”.

Фото: Макс Требухов Роман Костенко, народний депутат, секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО,

Фото: Макс Требухов Сергій Позняк, засновника компанії FinStream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів, сержант НГУ

Фото: Ірена Скуратовська Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Ігор Ліскі, очільник наглядової ради інвестиційної компанії EFI Group

Фото: Ірена Скуратовська Під час дискусії

Фото: Ірена Скуратовська Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Масі Найєм, капітан ЗСУ, правозахисник

Фото: Макс Требухов Соня Кошкіна

Фото: Макс Требухов Петро Охотін, політтехнолог, науковець, викладач, військослужбовець ЗСУ

Фото: Макс Требухов Телеведучий та офіцер ЗСУ Єгор Чечеринда

Фото: Макс Требухов Під час дискусії

Фото: Макс Требухов Віталій Дейнега, волонтер, громадський діяч, засновник БФ «Повернись живим», заступник Міністра оборони України

Фото: Макс Требухов Нардепка від 'Голосу' Юлія Клименко

Фото: Ірена Скуратовська Під час дискусії