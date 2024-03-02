Орбан назвав Трампа "єдиним шансом на мир в Україні"

Очільник угорського уряду Віктор Орбан покладає великі сподівання на ймовірний другий президентський термін Дональда Трапма. Зокрема йдеться про швидке завершення війни в Україні.

За повідомленням "Укрінформу", на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан припустив, що в разі перебування Трампа в Овальному кабінеті війна б "взагалі не сталася". Нині ж, на думку угорського прем'єра, мільярдер-республіканець "має повернутися і укласти мир - інакше війна Росії проти України буде затяжною".

Саме у поверненні Трампа на посаду президента США Орбан вбачає "передумову для встановлення швидкого і тривалого миру в Європі". Урядовець відчуває до Трампа "глибоку повагу" і тішиться нагоді зустрітися з ним особисто наступного тижня.