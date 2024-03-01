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"Європейська Солідарність" закликає до діалогу та вимагає припинити заборону на міжнародні відрядження

Політична сила оприлюднила заяву на сайті.

"Європейська Солідарність" закликає до діалогу та вимагає припинити заборону на міжнародні відрядження
Фото: eurosolidarity.org

Партія "Європейська Солідарність" закликає владу до діалогу із суспільством та опозицією та вимагає припинити спекуляції на тему заборони на міжнародну діяльність опозиції. Про це йдеться у заяві партії, що оприлюднена на офіційному сайті.

"Ми робили, робимо і будемо робити все, аби забезпечити членство України в  Європейському Союзі і НАТО якнайшвидше. Європейська та євроатлантична інтеграція були і залишаються нашим кредо та стратегічною метою, досягненню якої підпорядковуються всі наші дії та задуми. Для нас ЄС та НАТО ніколи не були даниною моді, самопіаром, ситуативним популізмом чи соломинкою для власного політичного порятунку, а фундаментом нашої політики та політичної програми", - зазначили в "ЄС".

Там назвали "емоційною та неадекватною" реакцію влади на лист Петра Порошенка до Єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї щодо всебічного дотримання політичного плюралізму та прав опозиції. 

"За логікою влади, євроінтеграції шкодять не дії чиновників, які порушують права і свободи українців, а ті, хто, наприклад, звертається по захист прав,  наприклад, до ЄСПЛ чи інших міжнародних інституцій. На жаль, влада в Україні почуває себе часом абсолютною і безкарною. Вона звикла до монологу і аплодисментів. Вона уникає діалогу з опозицією та нервово реагує на критику. Вона глуха до суспільства, або, як мінімум, недочуває і на цьому тлі припускається багатьох помилок", - вважают у "Європейській Солідарності".

У своєму зверненні політична сила вимагає від влади:

  • відкритого діалогу;
  • повної координації зусиль на міжнародній арені, припинити практику заборон на міжнародні відрядження;
  • повернення журналістів до Верховної Ради, відновлення трансляції засідань на каналі "Рада" і закритті "єдиного марафону";
  • припинення тиску силовиків на ЗМІ, бізнес, громадських активістів та опозицію;
  • парламентський контроль за Кабміном.

"Сьогодні все, що шкодить внутрішній єдності та розхитує політичну стабільність, шкодить Україні, її міжнародному іміджу та нашому виживанню як демократії та суверенної держави. Лише спільні дії, політична координація, максимальна мобілізація і взаємна підтримка, посилені спільним голосом влади і опозиції за кордоном, здатні забезпечити успіх та перемогу нашої держави як у відсічі триваючій російській навалі, так і на шляху до членства України в ЄС та НАТО", - зазначили в "ЄС".

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