Байден та Мелоні обговорили підтримку України

Провідною темою зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні у Вашингтоні стала війна в Україні. Як стверджується у повідомленні на сайті Білого дому, лідери "підтвердили непохитність підтримки України в її боротьбі проти російської агресії".
Допомога для нашої держави є одним із пріоритетів цьогорічного головування Італії у "Великій сімці". Серед інших завдань - забезпечення стабільного розвитку, продуктова та енергетична безпека, контроль питання міграції, співпраця в галузі штучного інтелекту, а також підтримка глобальних інвестицій та інфраструктурних проєктів.
Окрім України, Байден та Мелоні говорили про війну в Газі. Обидва підтвердили свою позицію щодо підтримки права Ізраїлю на самооборону.
- Джо Байден також підкреслив важливість уникнення гуманітарної катастрофи в Газі та розповів, що США будуть доправляти використовувати для постачання вантажів авіацію.
- 24 лютого Україна підписала з Італією безпекову угоду.
- Надсилати свої війська до України Італія не буде.