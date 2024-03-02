Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Країна ветеранів. Якою має бути ветеранська політика в Україні?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
Чи отримає томос Православна церква в Північній Македонії? І до чого тут Україна?
У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
У Польщі поліція оточила українських водіїв, які йшли на переговори зі страйкарями
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Законопроєкт про Україну можуть винести на голосування Конгресу без згоди спікера
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
ГоловнаПолітика

Байден та Мелоні обговорили підтримку України

Допомога нашій державі є одним із пріоритетів головування Італії у "Великій сімці".

Байден та Мелоні обговорили підтримку України
Джо Байден та Джорджа Мелоні
Фото: Jonathan Ernst

Провідною темою зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні у Вашингтоні стала війна в Україні. Як стверджується у повідомленні на сайті Білого дому, лідери "підтвердили непохитність підтримки України в її боротьбі проти російської агресії".

Допомога для нашої держави є одним із пріоритетів цьогорічного головування Італії у "Великій сімці". Серед інших завдань  - забезпечення стабільного розвитку, продуктова та енергетична безпека, контроль питання міграції, співпраця в галузі штучного інтелекту, а також підтримка глобальних інвестицій та інфраструктурних проєктів. 

Окрім України, Байден та Мелоні говорили про війну в Газі. Обидва підтвердили свою позицію щодо підтримки права Ізраїлю на самооборону. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies