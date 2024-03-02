Байден та Мелоні обговорили підтримку України

Провідною темою зустрічі президента США Джо Байдена та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні у Вашингтоні стала війна в Україні. Як стверджується у повідомленні на сайті Білого дому, лідери "підтвердили непохитність підтримки України в її боротьбі проти російської агресії".

Допомога для нашої держави є одним із пріоритетів цьогорічного головування Італії у "Великій сімці". Серед інших завдань - забезпечення стабільного розвитку, продуктова та енергетична безпека, контроль питання міграції, співпраця в галузі штучного інтелекту, а також підтримка глобальних інвестицій та інфраструктурних проєктів.

Окрім України, Байден та Мелоні говорили про війну в Газі. Обидва підтвердили свою позицію щодо підтримки права Ізраїлю на самооборону.