Кличко побував на передовій – привіз захисникам Донбасу дрони, РЕБи та броньовик

Мер Києва Віталій Кличко побував на передовій на Донецькому напрямку. Привіз допомогу бійцям чотирьох підрозділів. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Відвідав наших захисників на Донбасі, де тривають запеклі бої. Відвіз бійцям найнеобхідніше. Заїхав у чотири підрозділи - 28 окрему механізовану бригаду, батальйон «Свобода», 5 київську окрему штурмову бригаду та 127 батальйон 112 бригади ТРО Києва. І передав як благодійну допомогу загалом 200 fpv-дронів, кілька квадрокоптерів DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль «Кобра» - його придбав за підтримки міжнародних партнерів мій брат Володимир», - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва також зазначив, що для 5 штурмової бригади минулого року з бюджету столиці було виділено 83 мільйони гривень, а в поточному році – вже 50 мільйонів цього року. За кошти киян бригада закупила кілька сот fpv-дронів, квадрокоптерів DJI MAVIC 3T та MAVIC 3 Termal/Pro. А також вантажні авто, шини та запчастини до автівок, відзначив Кличко.

112 бригаді ТРО Києва минулого року столиця виділила понад 230 мільйонів гривень і продовжить фінансувати потреби підрозділу цього року, додав мер.

«Громада столиці й надалі допомагатиме бійцям, які бʼються на передовій, та надаватиме необхідну допомогу», - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вдруге поспіль зустрічав Новий рік на Донбасі разом з бійцями. Він привіз захисникам дрони, хімічні грілки та різне спорядження.

Наприкінці січня цього року Віталій Кличко вчергове побував на «нулі». Привіз кільком підрозділам, які захищають Донецьку область, по 100 FPV-дронів та системи РЕБ.

Також повідомлялося, що брат мера Володимир Кличко в лютому 2024 року привіз на передову 130 FPV-дронів, квадрокоптери Mavic-3 та броньований автомобіль «Кобра» батальйону «Свобода», 28 бригаді Лицарів зимового походу та 72 бригаді Чорних Запорожців.