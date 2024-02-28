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Кличко планує, що рух поїздів метро на шести станціях “синьої” гілки відновлять влітку

Кличко спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.

Кличко планує, що рух поїздів метро на шести станціях “синьої” гілки відновлять влітку
Мер столиці оглядає пошкодження тунелю
Фото: скришот відео

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що роботи на закритій ділянці синьої гілки Київського метрополітену йдуть за графіком. 

Про це повідомила преслужба КМДА.

“Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку”, – зазначив Кличко.

Мер Києва спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро. На думку Кличка, це брехня, яку навмисне розповсюджують, щоб збурити людей.

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Віталій Кличко зазначив, що найближчим часом планують розпочати ремонтувати міст Метро. Під час ремонтних робіт, які триватимуть протягом року, рух мостом перекривати будуть тільки частково.

  • 8 грудня минулого року рух поїздів між станціями київського метро "Деміївська" та "Теремки"  припинили на 6 місяців через ремонт. Станції продовжать роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від "Теремків" до "Либідської".

  • Очільник столичної підземки Віктор Брагінський в інтерв'ю LB.ua розповів, що перші проблеми почалися ще у 2011-му. Тобто за декілька місяців після відкриття. Докладніше про це читайте в нашому матеріалі.
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