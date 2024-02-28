Кличко планує, що рух поїздів метро на шести станціях “синьої” гілки відновлять влітку

Кличко спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що роботи на закритій ділянці синьої гілки Київського метрополітену йдуть за графіком.

Про це повідомила преслужба КМДА.

“Тому рух поїздів маємо відновити вже влітку”, – зазначив Кличко.

Мер Києва спростував чутки про ймовірне закриття ще 22 станцій київського метро. На думку Кличка, це брехня, яку навмисне розповсюджують, щоб збурити людей.

Віталій Кличко зазначив, що найближчим часом планують розпочати ремонтувати міст Метро. Під час ремонтних робіт, які триватимуть протягом року, рух мостом перекривати будуть тільки частково.