У Києві викрили злочинців, які викрали військового одягу на щонайменше 3,6 млн грн

У Києві затримали "на гарячому" організатора злочинної схеми та двох осіб під час продажу військового майна на суму понад 2 млн гривень. Серед затриманих – один військовий. Одяг списували, вивозили із частини бригади Територіальної оборони столиці, а тоді продавали.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР)

До складу організованої злочинної групи входили військовослужбовці, які забезпечували списання військового майна, а також цивільні особи, які займалися його продажем.

Організував схему один з цивільних, який мав вплив на окремих підконтрольних йому військовослужбовців. Через них він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилои з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень.

Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн. Точна сума буде відома після проведення слідчих дій та експертиз. Викрадені речі зловмисники продавали за заниженою від реальної вартістю.

"Так, під час обшуків правоохоронці виявили великі запаси речового майна, які члени злочинної групи мали намір продати через інтернет-майданчики. Вони зрізали бирки з продукції, які вказували, що майно власність ЗСУ та не призначено для продажу іншим особам", – йдеться у повідомлення ДБР.

Організатору оборудки та її учасникам повідомили про підозру у привласненні військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем, в умовах воєнного стану, організованою групою, бувши в ній організатором та пособником, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 410 КК України.

Санкція статті передбачає покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.