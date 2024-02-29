Атака на Полтавську області та обстріли прикордоння: як минула доба в регіонах

Уночі росіяни атакували Миргородський район Полтавської області. Влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу – 11 обстрілів (78 вибухів). Ворог із мінометів, ракетних систем залпового вогню, артилерії обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Також зафіксовано два постріли із ПТУР. У прикордонному селі Новгород-Сіверського району пошкоджено лінію електропередач та вежу зв'язку.

У Сумській вночі та зранку росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 66 вибухів з мінометів, артилерії та ракетних систем залпового вогню. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська громади.

У Миколаївській вчора ворог обстрілював артилерією акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Луганській із бомбардувальників завдали удари по Новоєгорівці, Макіївці, Білогорівці. З мінометів та артилерії – по Невському і Білогорівці. В районі останньої росіяни знов намагалися атакувати. За добу противник здійснив 137 обстрілів (524 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка. Авіаудари ворог завдавав серед іншого по Плоскому, Бударках, Варварівці, Куп’янську, Синьківці та Кислівці. Сьогодні вночі у Вовчанську було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюють. Учора росіяни випустили авіабомби по недіючому вокзалі в Великому Бурлуці. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надають меддопомогу. Також вчора – ворожий обстріл Вовчанська, влучання за межами населеного пункту. Внаслідок обстрілу горіла трава. Без постраждалих. Пошкоджено два приватні будинки. В Куп‘янську внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкви, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули двоє людей (чоловіки 39 та 58 років). Отримали травми ще п'ятеро осіб (три жінки та двоє чоловіків).

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 250 ударів по дев'яти населених пунктах. Рашисти гатили з авіації по Малинівці, Щербаках та Степовому, здійснили 14 обстрілів із ракетних систем залпового вогню Роботиного, а також атакували 48 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине. 185 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Малинівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Приморського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

У Донецькій під вогнем рашистів – 18 населених пунктів: Покровськ, Очеретине, Желанне, Новоселівка Перша, Сокіл, Соловйове, Курахове, Катеринівка, Степанівка, Богоявленка, Пискунівка, Часів Яр, Сіверськ, Переїзне, Нова Полтавка, Русин Яр, Озерне. Пошкоджено об’єктів 31 житловий будинок (з них 16 – багатоквартирні), школа, будівля університету, будівля ГУНП, будівля Укртелекому, будівля військової адміністрації, ділянка підземної теплотраси, будівля ДК ШУ "Покровське", приміщення "Ощадбанку", сім цивільних автомобілів, адмінбудівля ДСНС, складське приміщення, будівля "Навчально виховного комплексу", приміщення підприємства, шість службових автомобілів, ЛЕП. На Донеччині за добу: двоє загиблих та чотири поранених.

У Дніпропетровській у Нікопольському районі пошкоджено 17 приватних будинків та 11 господарських споруд. Інфраструктурний об’єкт й лінії електропередач, а також комбайн і легкові авто. Через російський терор загинула людина. Під ударом були сам Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Окупанти цілили дронами-камікадзе і артилерією. Загалом – 12 атак на район протягом дня. Ніч – тихо.

У Херсонській минулої доби противник обстрілював Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарине, Зміївку, Антонівку, Дніпровське, Понятівку, Станіслав, Садове, Михайлівку, Качкарівку, Новоберислав, Тягинку, Осокорівку, Одрадокам'янку, Ромашкове, Зимівник, Інгулець та Херсон. Рашисти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. У Херсоні зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, пошкоджено гаражний бокс. Унаслідок обстрілів у населених пунктах області пошкоджені адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та автівки. До лікарні звернувся чоловік, який напередодні потрапив під ворожий обстріл у Качкарівці. 26-річний місцевий житель отримав поранення 27 лютого ввечері внаслідок скидання з російського дрона вибухового предмета. Потерпілому надається медична допомога. Надвечір 28 лютого ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсона. Травми отримав 32-річний чоловік. У нього осколкове поранення плеча. Внаслідок ворожого обстрілу Понятівки загинув 35-річний чоловік. Він перебував у будинку, куди влучив снаряд.