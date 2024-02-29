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За добу окупанти вбили на Харківщині чотирьох людей, зокрема, шестирічну дівчинку

Російська армія протягом доби обстрілювала область із авіації, артилерії та мінометів.

За добу окупанти вбили на Харківщині чотирьох людей, зокрема, шестирічну дівчинку
Фото ілюстративне
Фото: Олег Синєгубов

Російська окупаційна армія протягом доби обстрілювала із авіації, артилерії та мінометів Харківщину. В результаті загинуло четверо людей, серед них – шестирічна дівчинка. 

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та ін.

В ніч на 29 лютого, о 01:30, у м. Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила. Раніше, о 19:15, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.

О 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога.

Близько 16:25 ворожий обстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Повторний обстріл о 16:40. Пошкоджено 2 приватні будинки.

О 13:52 повторний обстріл м. Куп’янська. Горів дах житлового будинку та господарська споруда. Постраждалих немає.

О 13:40 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули 2 людини. Отримали травми 5 осіб.

О 13:00 у м. Вовчанськ, зафіксовано ворожий обстріл території. Без руйнувань та постраждалих. 

О 11:10 у с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. Інформація про постраждалих не надходила.

О 10:50 обстріляно с. Московка Куп'янського р-ну. Пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.

О 10:13 внаслідок ворожого прильоту в с. Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда. Без постраждалих.

За добу українські захисники відбили 2 атаки противника в районі Синьківки та Табаївки.Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 25,39 га території, знищили 92 вибухонебезпечні предмети. Розмінування триває.

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