За добу окупанти вбили на Харківщині чотирьох людей, зокрема, шестирічну дівчинку

Російська окупаційна армія протягом доби обстрілювала із авіації, артилерії та мінометів Харківщину. В результаті загинуло четверо людей, серед них – шестирічна дівчинка.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Синьківка, Іванівка, Котлярівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Плоске, Бударки, Варварівка, Куп’янськ, Синьківка та Кислівка та ін.

В ніч на 29 лютого, о 01:30, у м. Вовчанськ було влучання в будівлю аптеки. Інформація про постраждалих не надходила. Раніше, о 19:15, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.

О 16:50 росіяни випустили авіабомби по вокзалу в смт. Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинули дівчинка 6 років та 48-річний чоловік. Мати дівчинки зазнала важких травм, їй надається меддопомога.

Близько 16:25 ворожий обстріл м. Вовчанськ. Без постраждалих. Повторний обстріл о 16:40. Пошкоджено 2 приватні будинки.

О 13:52 повторний обстріл м. Куп’янська. Горів дах житлового будинку та господарська споруда. Постраждалих немає.

О 13:40 в м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу ворожими авіабомбами зруйновано: будівлю церкву, житловий будинок. Пошкоджено: кафе, 16 житлових будинків. Загинули 2 людини. Отримали травми 5 осіб.

О 13:00 у м. Вовчанськ, зафіксовано ворожий обстріл території. Без руйнувань та постраждалих.

О 11:10 у с. Григорівка Куп'янського району пошкоджено два приватних будинки внаслідок дій окупанта. Інформація про постраждалих не надходила.

О 10:50 обстріляно с. Московка Куп'янського р-ну. Пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.

О 10:13 внаслідок ворожого прильоту в с. Кіндрашівка Куп'янського району горіла господарча споруда. Без постраждалих.

За добу українські захисники відбили 2 атаки противника в районі Синьківки та Табаївки.Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 25,39 га території, знищили 92 вибухонебезпечні предмети. Розмінування триває.