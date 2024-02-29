48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
FT: витік російських військових документів розкрив критерії для ядерного удару
FT: витік російських військових документів розкрив критерії для ядерного удару
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру

Бійці забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання. 

Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
73-ій морський центр Сил спеціальних операцій
Фото: Пресслужба ССО

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило на своїй сторінці у Telegram про загибель воїнів 73-го морського центру.

Службовці забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання. На жаль, їм довелося прийняти останній бій.

"Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, в морі і в глибокому тилу противника  - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом", - нагадали у командуванні.

У мережі стверджували, що операція, про яку йдеться, стосувалася висадки на Тендрівську косу біля берегів Херсонщини, проте офіційного підтвердження в ССО не надали.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies