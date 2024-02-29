Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру

Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило на своїй сторінці у Telegram про загибель воїнів 73-го морського центру.

Службовці забезпечували відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання. На жаль, їм довелося прийняти останній бій.

"Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, в морі і в глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом", - нагадали у командуванні.

У мережі стверджували, що операція, про яку йдеться, стосувалася висадки на Тендрівську косу біля берегів Херсонщини, проте офіційного підтвердження в ССО не надали.