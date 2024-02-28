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Прикордонники викрили підозрюваних в організації переправлення чоловіків за кордон

Підозрювані планували підкупити прикордонника за 9 тис. доларів.

Прикордонники викрили підозрюваних в організації переправлення чоловіків за кордон
Прикордонники затримали підозрюваних в організації переправлення чоловіків за кордон
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) викрили двох львів’ян, яких підозрюють в організації схеми з незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“32-річний чоловік та 62-річна жінка підшукували “клієнтів”, яким обіцяли, що перетин здійснюватиметься через чинні пункти пропуску”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що підозрювані планували підкупити прикордонника за 9 тис. доларів. Співробітник ДПСУ відмовився від хабаря, а підозрюваних затримали.

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Правоохоронці повідомили чоловіку та його спільниці про підозру у вчинені кримінальних правопорушень. Затримані перебувають під цілодобовим домашнім арештом. 

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