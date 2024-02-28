Прикордонники викрили підозрюваних в організації переправлення чоловіків за кордон

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) викрили двох львів’ян, яких підозрюють в організації схеми з незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“32-річний чоловік та 62-річна жінка підшукували “клієнтів”, яким обіцяли, що перетин здійснюватиметься через чинні пункти пропуску”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що підозрювані планували підкупити прикордонника за 9 тис. доларів. Співробітник ДПСУ відмовився від хабаря, а підозрюваних затримали.
Правоохоронці повідомили чоловіку та його спільниці про підозру у вчинені кримінальних правопорушень. Затримані перебувають під цілодобовим домашнім арештом.
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Нещодавно у Закарпатській області затримали трьох ухилянтів, які планували переплисти річку Тису з надувними камерами для шин. Чоловіки заплатили переправникам по чотири 4 тисячі доларів.
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- На Закарпатті ухилянт підробив свідоцтво про смерть дружини, аби виїхати за кордон. Він хотів залишити межі України як батько, що самотужки виховує дитину.