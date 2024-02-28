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Загроза війни у Європі, можливо, не безпосередня, але вона не є неможливою, − голова Єврокомісії

Ціна перемоги Росії набагато перевищує будь-яку економію, яку ми могли б зробити зараз, заявила Урсула фон дер Ляєн у Європарламенті.

Загроза війни у Європі, можливо, не безпосередня, але вона не є неможливою, − голова Єврокомісії
Очільниця Єврокомсії Урсула фон Дер Ляєн у Європарламенті, 28 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Європа не має дозволити Росії перемогти – з партнерами чи без них, заявила сьогодні очільниця Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті, пишуть Euronews.

“Проста істина полягає в тому, що ми не можемо дозволити собі розкіш комфорту. Ми не можемо контролювати вибори чи рішення в інших частинах світу. І у нас просто немає часу оминати цю проблему”, − сказала вона.

За словами фон дер Ляєн, з підтримкою партнерів чи без неї Європа не може дозволити Росії перемогти. “І ціна відсутності безпеки − ціна перемоги Росії − набагато перевищує будь-яку економію, яку ми могли б зробити зараз. І саме тому Європі час крокувати уперед”, − додала чиновниця.

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У своїй промові фон дер Ляйєн заявила, що Європа жила під “ілюзією, що мир вічний”, а Володимир Путін використав так звані “дивіденди миру” для підготовки до своєї тотальної війни, не переймаючись економічними наслідками агресії.

“Унаслідок світ так само небезпечний, як і протягом кількох поколінь. Тут так багато поставлено на карту − наша свобода та наше процвітання. І ми маємо почати діяти відповідно”, − додала президентка Єврокомісії.

Попри те, що вона відзначила зростання витрат європейських країн на оборону, посадовиця наполягає на необхідності подальшого прогресу для створення “сувереннішої Європи”, яка може зробити НАТО сильнішою.

Вона акцентувала, що континент має бути готовим до війни.

“Весь цей прогрес показує, що Європа почала усвідомлювати терміновість і масштаб завдання, що стоїть перед нами. Але доведеться ще багато зробити. І нам потрібно рухатись швидко. Загроза війни, можливо, не є безпосередньою, але вона не є неможливою. Ризики війни не слід перебільшувати, але до них потрібно бути готовими”, − заявила Урсула фон дер Ляєн євродепутатам.

  • Фон дер Ляєн представила у Європарламенті свою майбутню Європейську стратегію промислової оборони, яка зосереджуватиметься на спільних закупівлях. За її словами, об’єднавши країни для замовлення зброї, боєприпасів та іншої військової техніки, ЄС надішле “сильний сигнал” приватному сектору та стимулюватиме внутрішнє виробництво.
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