Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають вийти в офлайн до вересня, - МОН

На сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема - в Харківській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській.

Усі освітні заклади країни, розміщені на захід від Києва, мають до вересня вийти у формат навчання офлайн.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз рухаємося тим способом, щоб усі, хто є, умовно кажучи, на захід від Києва, всі заклади, мають до вересня вийти в офлайн, однозначно всі", - сказав він.

За словами Винницького, в багатьох випадках це означатиме необхідність переходити на кілька змін, навчання вечорами, але офлайн-навчання для Міносвіти є пріоритетом.

Водночас він наголосив, що на сьогодні немає можливості це реалізувати у прифронтових областях, зокрема - в Харківській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях, де складна безпекова ситуація через російські обстріли.