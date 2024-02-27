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В Україні цього року планують запустити ще три ліцеї військово-патріотичного спрямування

Навчатися там зможуть діти загиблих, поранених і зниклих безвісти захисників. 

Цього року Міністерство внутрішніх справ планує відкрити ліцеї військово-патріотичного спрямування. Вони запрацюють уже з нового навчального року, розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Діти в таких ліцеях будуть на повному державному утриманні. Поки що йдеться про чотири заклади: три нових і один уже діючий.

"Ми в ці ліцеї будемо брати не тільки дітей загиблих працівників МВС і військовослужбовців. Але і військовий Збройних Сил України", – сказав міністр.

Також навчатися там зможуть діти поранених захисників та тих, хто зник безвісти. 

Одним із найвідоміших військових ліцеїв в Україні є Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, заснований ще в 1992. Також є Військовий ліцей Державної прикордонної служби, Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ та інші, зокрема в різних регіонах. 

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