Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
На Львівщині викрили подружжя, які планували ракетний удар по ТЕС
І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
31 000 українських військових загинула у війні, – Зеленський
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
Голоси війни: кілька думок про Intercepted Оксани Карпович
ГоловнаСуспільствоЖиття

​В Україні стартувала кампанія з підтримки політв'язнів "Листи до вільного Криму"

Українці та громадяни інших держав зможуть надіслати листи підтримки кримським політв’язням.

​В Україні стартувала кампанія з підтримки політв'язнів "Листи до вільного Криму"
Фото: pravda.com.ua

В Україні стартувала ініціатива з підтримки політв’язнів "Листи до вільного Криму".

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кампанія триватиме в Україні й за її межами до 19 травня 2024 року включно. В цей період українці та громадяни інших держав зможуть надіслати листи підтримки кримським політв’язням, яких незаконно утримує Росія.

Листи можна буде надіслати на:

  • поштову адресу: Центр інформації про права людини, а/с В-539, м. Київ, 01001;
  • email: [email protected].

З іменами кримських політвʼязнів та інструкцією з написання листів можна ознайомитися за посиланням.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies