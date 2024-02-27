​В Україні стартувала кампанія з підтримки політв'язнів "Листи до вільного Криму"

Українці та громадяни інших держав зможуть надіслати листи підтримки кримським політв’язням.

В Україні стартувала ініціатива з підтримки політв’язнів "Листи до вільного Криму".

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кампанія триватиме в Україні й за її межами до 19 травня 2024 року включно. В цей період українці та громадяни інших держав зможуть надіслати листи підтримки кримським політв’язням, яких незаконно утримує Росія.

Листи можна буде надіслати на:

поштову адресу: Центр інформації про права людини, а/с В-539, м. Київ, 01001;

email: [email protected].

З іменами кримських політвʼязнів та інструкцією з написання листів можна ознайомитися за посиланням.