Сили ППО збили 11 російських "шахедів" із 13 і дві ракети Х-59

Росіяни атакували з Воронезької та Курської області, а також з тимчасово окупованих територій.

У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із окупованих територій Херсонської та Донецької області та 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 411 550 військових.