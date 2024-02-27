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Зеленський заявив, що в розробці два військових плани: з допомогою США та без неї

Президент мав розмову зі спікером американської Палати представників і "відчув оптимізм".

Зеленський заявив, що в розробці два військових плани: з допомогою США та без неї
Володимир Зеленський та Олександр Сирський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN пояснив, наскільки важливою для України є безпекова допомога від США, яка ніяк не може отримати остаточне схвалення Конгресу.

За його словами, без зброї від Сполучених Штатів Україні буде важко навіть просто втриматися на своїх позиціях, не говорячи вже про нові здобутки на полі бою.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі розробляє два плани щодо подальших дій війська. За умови надходження допомоги від США Україна буде "відтісняти Росію". Якщо ж Конгрес так і не домовиться, то доведеться "зосереджуватися виключно на обороні".

Зеленський також заявив, що провів розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, після якої "відчув оптимізм". Республіканець, що усіляко блокує розгляд безпекового законопроєкту, запевнив Президента в своїй підтримці України і визнанні героїчності її народу.  

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