Сили ППО збили в небі Дніпропетровщини три повітряні цілі росіян

Ввечері 26 лютого сили ППО збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник і крилаті ракети.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що у Новомосковському районі оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник.

Крім того, у Криворізькому районі сили ППО збили дві крилаті ракети російських окупаційних військ.