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Сили ППО збили в небі Дніпропетровщини три повітряні цілі росіян

Зокрема, ППО збила дві російських ракети.

Сили ППО збили в небі Дніпропетровщини три повітряні цілі росіян
Робота ППО на Дніпропетровщині (архівне фото)
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

Ввечері 26 лютого сили ППО збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник і крилаті ракети.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що у Новомосковському районі оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник

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Крім того, у Криворізькому районі сили ППО збили дві крилаті ракети російських окупаційних військ.

  • Через обстріл росіян 26 лютого постраждав 70-річний житель Нікопольського району. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
  • На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало підприємство, також пошкоджені будинки і автомобілі. Люди не постраждали.
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