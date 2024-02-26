Сили ППО збили в небі Дніпропетровщини три повітряні цілі росіян

Ввечері 26 лютого сили ППО збили над Дніпропетровською областю російський безпілотник і крилаті ракети.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що у Новомосковському районі оборонці з ПвК "Схід" збили ворожий безпілотник.
Крім того, у Криворізькому районі сили ППО збили дві крилаті ракети російських окупаційних військ.
- Через обстріл росіян 26 лютого постраждав 70-річний житель Нікопольського району. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.
- На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів постраждало підприємство, також пошкоджені будинки і автомобілі. Люди не постраждали.