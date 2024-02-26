Мешканець Харкова підірвався на невідомому пристрої

В Індустріальному районі Харкова чоловік знайшов у парку невідомий предмет, який згодом вибухнув у нього в руках.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
“Встановлено, що чоловік отримав поранення за місцем мешкання. В парку біля тротуару він знайшов та приніс додому невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках”, - йдеться у повідомленні.
66-річний чоловік потрапив до лікарні з мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією пальця на руці.
Наразі слідчий вирішує питання про кваліфікацію події, з’ясовуються всі обставини.
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