Мешканець Харкова підірвався на невідомому пристрої

Чоловік отримав поранення і потрапив до лікарні.

В Індустріальному районі Харкова чоловік знайшов у парку невідомий предмет, який згодом вибухнув у нього в руках.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Встановлено, що чоловік отримав поранення за місцем мешкання. В парку біля тротуару він знайшов та приніс додому невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках”, - йдеться у повідомленні.

66-річний чоловік потрапив до лікарні з мінно-вибуховою травмою та травматичною ампутацією пальця на руці.

Наразі слідчий вирішує питання про кваліфікацію події, з’ясовуються всі обставини.