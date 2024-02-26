Росіяни намагаються з трьох сторін атакувати Орлівку на Донеччині, – Лиховій

Після відходу Сил оборони від селища Ластчкине, армія РФ почала спроби штурму на Орлівку.

Після відходу Збройних сил з Ласточкиного на Донеччині ворог намагається з трьох сторін штурмувати Орлівку.

Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише "Укрінформ".

“Сили оборони дійсно здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водосховищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх з трьох напрямків, але вони не мають успіху", – заявляє Лиховій.

Речник додає, що підрозділи Сил оборони докладають максимальних зусиль, щоб знищити ворога. Противник знову використовує "м'ясні штурми" і збільшує кількість штурмів, "маючи перевагу в авіації та артилерії”.

Також Лиховій зазначив, що на Авдіївському напрямку російська авіація і артилерія перетворюють фортифікаційні споруди та населені пункти на руїни, саме через це Сили оборони іноді змушені відходити.

Після того, як російська авіація і артилерія "знищили все, що попереду", у зруйновані населені пункти заходять їхні штурмові групи. Утім, із захоплених сіл або позицій їх часто вибивають Сили оборони.

"А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика — 250 кг, 500 кг чи 1000 кг, то руйнівна здатність їх дуже велика, вони перетворюють фортифікації, населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися. Тому наші підрозділи змушені подекуди відходити із займаних позицій. Але я наголошую, що лінія бойового зіткнення залишається динамічною, здійснюється певний маневр на позиції, які більш захищені”, — пояснив речник.

Сьогодні вранці в ОСУВ "Таврія" повідомили, що захисники відійшли від села Ласточкине Донецької області і організовують оборону, щоб не допустити просування окупантів.