Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, екснародному депутатові та колишньому в.о. голови Адміністрації президента Сергію Пашинському.

Суд веде трансляцію засідання для журналістів в окремому приміщенні, до зали засідань їх не пустили, передає LB.ua.

Слідча суддя ВАКС Наталя Мовчан застосувала до Пашинського тримання під вартою із заставою у 272,5 млн грн.

Його взяли під варту в залі суду. Строк тримання під вартою - до 25 квітня 2024 року. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати.

Прокурор САП просив арештувати Пашинського із можливістю внесення застави у розмірі 299,9 млн грн. Він цитував протоколи матеріалів негласних слідчих дій, за якими Пашинський у 2023 році нібито обговорював придбану ним квартиру на 840 кв. м. та іншу нерухомість.

Захист натомість просив відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Або визначити такий, що не був би пов'язаний із обмеженням волі.

Взяти на поруки Пашинського готові були військовослужбовець Мирослав Гай, екснардеп Ігор Лапін та генерал-майор Іван Лісовий.

Справа Пашинського

Обвинувачення стосується періоду його очолення президентської адміністрації та так званої справи пального олігарха Сергія Курченка. Слідство вважає, що Пашинський разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та низкою інших пов'язаних осіб вирішили заволодіти нафтопродуктами – 97 000 тонн палива, що після повалення влади Віктора Януковича арештували у фірм Курченка. Збитки державі оцінили в 967 млн гривень.

"Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб", – стверджують у НАБУ.

Слідство каже, що держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.

Наразі підозрюються:

колишній топпосадовець Адміністрації Президента України (Сергій Пашинський)

співорганізатор злочинної організації

підприємець, співорганізатор злочинної організації

чотири члени злочинної організації.

Дії кваліфіковано за ч.1 ст. 255 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Сам Пашинський звинувачення відкидає і вбачає в діях правоохоронців "опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонного сектору»".

Пашинський також додав, що текст підозри підготували на основі його ж інтерв'ю 2015 року "Українській правді".

Більше про позицію Пашинського – в інтерв'ю "Мета – заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості" на LB.ua.