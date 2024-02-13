Справа Пашинського: ВАКС обрав запобіжний захід власнику групи компаній "Фактор" Тищенку

Його відправили під варту до 11 квітня і призначили заставу в 363 млн грн.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з організаторів схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами вартістю майже мільярд гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як зазначив Центр протидії корупції, йдеться про власника групи компаній "Фактор" Сергія Тищенка.

Його відправили під варту до 11 квітня. Також підозрюваний може внести заставу в розмірі 363 млн грн. Захист просив цілодобовий домашній арешт або не більше 10-15 млн грн застави.

На судовому засіданні Тищенко заявив, що готовий розглянути можливість відшкодувати збитки, які отримала держава при ліквідації банку "Фортуна" і що не мав наміру завдати ці збитки й готовий співпрацювати зі слідством.

У цій справі підозру отримав і екснардеп Сергій Пашинський. Суд розглядатиме обрання запобіжного заходу пізніше.

Що відомо про справу з "паливом Курченка"

12 лютого Національне антикорупційне бюро заявило, що спільно з СБУ викрили злочинну організацію, діяльність якої завдала державі збитків на суму 967 млн гривень. Злочин відбувся в 2014-2018 роках.

За даними бюро, у 2014 суд арештував 97 000 тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Після повалення режиму Януковича з'ясувалося, що близький до нього олігарх Сергій Курченко незаконно ввіз понад 90 000 тонн нафтопродуктів. З 2014 року суд арештував це паливо, яке потім вирішили віддати українській армії. В липні 2015 армія отримала перше пальне Курченка.

Однак зараз стало відомо, що для реалізації палива нібито створили злочинне угруповання. НАБУ заявило, що один із підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав "потрібні зв'язки" в Адміністрації Президента, нібито розробив схему заволодіння арештованим паливом. Для вчинення злочину, за даними слідства, він залучив свого бізнес-партнера, який був посадовцем АП. Держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав ні гривні.