Росіяни запустили сім безпілотників по Нікопольщині, важкі травми отримав цивільний

Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район з артилеріх та дронів.

14 лютого російські окупанти вдарили з артилерії по Нікопольщині, також агресор запстив сім безпілотників. Внаслідок атаки поранений чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня агресор двічі обстріляв з артилерії Нікопольщину. Скерував на район й 7 БпЛА. Бив по самому Нікополю, Марганецькій та Покровській сільській громадах. На жаль, серйозні поранення отримав чоловік", — ідеться у повідомленні Лисака.

Внаслідок атак пошкоджень зазнали соціальний заклад, п’ятиповерхівка, 7 приватних будинків, декілька господарських споруд, енергетичне обладнання, газопровід.

Внаслідок артобстрілу Нікополя проникаюче поранення грудної клітки отримав 33-річний чоловік.