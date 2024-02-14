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Ситуація в Авдіївці: у місті досі залишаються більше 900 цивільних

Окупанти перерізали так звану "дорогу життя" — Індустріальний проспект біля Авдіївки і евакуація цивільних стала майже неможливою.

Ситуація в Авдіївці: у місті досі залишаються більше 900 цивільних
Фото: vikna.tv

Дорога, яка вела в Авдіївку, вже повністю прострілюється російськими окупантами, тож евакуація цивільних залишилася під загрозою. При цьому у місті досі залишаються 926 людей.

Про це розповідає голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

"Єдиний евакуаційний маршрут з Авдіївки прострілюється ворогом повністю. Зараз в місті знаходяться 926 людей. Люди виїжджають самостійно — по 3-4 людини кожного дня", — розповідає він.

Філашкі додає, що в місті є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів, однак ситуація в Авдіївці дуже складна.

"Ворог намагається прорвати лінію оборони та захопити місто в найкоротший термін. Наші захисники стримують ворога по всіх напрямках", — додає Філашкін.

  • За словами речника ОСУВ "Таврія" ситуація в Авдіївці динамічна і може змінюватися буквально щогодини. Вже кілька днів тривають вуличні бої. Водночас командування готове відвести бійців на інший рубіж у випадку ускладнення ситуації.
  • Раніше Олександр Тарнавський повідомляв, що загарбники будь-якою ціною і якнайшвидше прагнуть захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території, а речник Лиховій наголосив, що армія РФ прагне оперативного оточення Авдіївки через це лінія фронту рухається в обидві сторони.
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