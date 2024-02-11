На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже 500 російських загарбників

За словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського ситуація на таврійському напрямку залишається напруженою, однак контрольованою Силами оборони. ЗСУ продовжують знищувати ворога та російську техніку.

Про ситуацію на таврійському напрямку розповів командувач Тарнавський у Telegram.

“Ми бачимо мету противника – будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські воїни стійко тримають оборону. Російського агресора активно нищать і беруть у полон зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій", – зазначив командувач.

Так, загальні втрати загарбників минулої доби становили 458 осіб та 25 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Серед знищеної або пошкодженої техніки – 9 танків, 11 бойових бронемашин, дві артилерійські системи, два автомобілі та одна одиниця спеціальної техніки.

Ворог учора завдав 25 авіаційних та 2 ракетних удари, вчинив 57 штурмових дій та 663 артобстріли.

Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.